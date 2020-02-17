Создать скрипт на основе Facebook Graph API (Instagram API Business Di

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки142 просмотра
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Нужно написать скрипт, который будет запрашивать данные в Facebook Graph API (Instagram API Business Discovery - именно отсюда) и обрабатывать их "на лету", чтобы моментально выводить проанализированную информацию пользователю.

Обрабатывать нужно будет эту информацию (http://joxi.ru/4Ak9jzZTXl05bm)

4 года назад
sokol333
Соколов 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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