Сделать англоязычную версию сайта

Нужно доработать бек-енд на вордпрессе для корпоративного сайта, верстка уже готова, необходимо натянуть на WP, подключить к админ. панели страницы, чтобы их можно было редактировать - картинки, банера, текст, видео. сделать несколько языков, чтобы можно ...
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Сайт по продаже цифровых товаров с импортом через с сервис Digiseller. Необходимо реализовать функцию переключения языков (с русского на английский) и конвертацию стоимости товара (рубли/евро/доллары). Ссылку на сайт и ТЗ в л/с.
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