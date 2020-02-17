Программист Битрикс24 для доработки готового сайта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки130 просмотров
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Платформа Битрикс24. Установлен модуль телефонии. Есть доработки.

Задача1: Не создавать лиды с входящих звонков автоматически (отключить типовой функционал).

Задача2: Когда звонок завершился (любой), нужно задавать вопрос: "Создать лид?" и ответы "Да", "Нет". По результатам ответа либо создавать лид, либо нет. Это доработка которую нужно выполнить.

Задача3: В сделках перестал выбираться товар: добавляем строку, входим в подбор, выбираем нужную позицию, но она не переносится в сделку, ни при двойном клике, ни при нажатии "Выбрать". Эта часть работала ещё недавно, но сейчас перестала, нужно исправить.

Задача4: В сделках после того как товар подобран (когда задача 3 будет выполнена), его цена должна автоматом подтянуться. Стоит оговориться, что есть доработка: хранение нескольких цен для номенклатуры, в различной валюте – добавлены виды цен и соответственно заполнены сами цены. Есть скрипт, который подтягивает заполненную цену. Самих цен может быть несколько, но при этом заполнена только 1.

 

Задача5: в печатной форме "Счет" цены всегда должны выводится в рублях. При этом, если в документе цена указана в иностранной валюте, то должен быть пересчёт в рубли по курсу валюты на дату документа. Курсы валюты уже есть в системе и обновляются. Вроде как это реализовано уже, но по факту не работает.

4 года назад
sokol333
Соколов 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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