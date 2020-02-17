Javascript, puppeteer

Нужно доработать бек-енд на вордпрессе для корпоративного сайта, верстка уже готова, необходимо натянуть на WP, подключить к админ. панели страницы, чтобы их можно было редактировать - картинки, банера, текст, видео. сделать несколько языков, чтобы можно ...
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Есть программа, написанная на JavaScript с использованием папитира (puppeteer). Надо по определенному сценарию нажимать кнопку в браузерах, которыми управляет папетир. Кнопка всего одна. Браузеры на одной и той же странице. Сайт аукциона. Если видим одну цифру то нажимаем если видим другую то не нажимаем.
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