Gaiver_web

Константин Гаевский Gaiver_web

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Делай качественно и станешь знаменитым!

Оказываю услуги по web-разработке, опыт 6 лет.

Уверенное знание:

PHP

JS

Jquery

Mysql

CSS

большой опыт с framework Codeigniter

Парсеры ( curl, phantomjs и другие  )

Уверенно копирую сайты, лендинги.

Подправлю, допилю, переделаю любой самописный сайт.

Условия работы:

  • Безопасная сделка или 50% предоплата.
  • Чёткое техническое задание.
  • Макеты.
  • Прототипы.
  • Хороший фидбэк.
С нетерпением жду Ваших заказов!
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Отзывы заказчиков

Anettiya
38 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Сделать калькулятор на сайт
Супер! Работа выполнена за день. Все требования учтены. Помог разобраться с применением калькулятора на сайте. Спасибо большое.
Отличное тз, был рад выполнить задание. Рекомендую.
Ответный отзыв
denisadmin
Марков 
78 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Настроить отправку с форм на лендинге
HTML
Настроили форму на лендинге. Рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
Utenov
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Сиcтема заказа обедов в офис из столовой.
Работа выполнена отлично, в короткие сроки. Рекомендую.
Отличный заказчик, грамотное ТЗ не оставляющее вопросов. Быстро отвечает, быстрая оплата. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
xilgiz
Илгиз 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Вывести виджет redhelper.ru
Все сделано отлично
Отличный заказчик, быстро отвечает, быстрая оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
olyabolya
Ольга 
33 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Доработка формы
Качественное выполнение работы, всё было сделано быстро. Спасибо за работу! Рекомендую
Приятно было поработать, грамотное тз, быстрая оплата. Рекомендую.
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