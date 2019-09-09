Делай качественно и станешь знаменитым!
Оказываю услуги по web-разработке, опыт 6 лет.
Уверенное знание:
PHP
JS
Jquery
Mysql
CSS
большой опыт с framework Codeigniter
Парсеры ( curl, phantomjs и другие )
Уверенно копирую сайты, лендинги.
Подправлю, допилю, переделаю любой самописный сайт.
Условия работы:
- Безопасная сделка или 50% предоплата.
- Чёткое техническое задание.
- Макеты.
- Прототипы.
- Хороший фидбэк.
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Супер! Работа выполнена за день. Все требования учтены. Помог разобраться с применением калькулятора на сайте. Спасибо большое.
Ответный отзыв
Отличное тз, был рад выполнить задание. Рекомендую.
$10
10 баллов
5 лет назад
HTML
Настроили форму на лендинге. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую.
$20
10 баллов
6 лет назад
Работа выполнена отлично, в короткие сроки. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, грамотное ТЗ не оставляющее вопросов. Быстро отвечает, быстрая оплата. Всем рекомендую.
$5
10 баллов
6 лет назад
Все сделано отлично
Ответный отзыв
Отличный заказчик, быстро отвечает, быстрая оплата. Рекомендую.
$15
10 баллов
6 лет назад
Качественное выполнение работы, всё было сделано быстро. Спасибо за работу! Рекомендую
Ответный отзыв
Приятно было поработать, грамотное тз, быстрая оплата. Рекомендую.