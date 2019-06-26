Реализовать фотогалерею и настроить формы обратной связи.

На сайте http://remont-vannoi.kiev.ua требуется сделать на главной и стр."наши работы" стандартную фотогалерею: по клику на картинку изображение увеличивается, с навигацией для просмотра всех фото проекта.

Так же нужно настроить формы отправки сообщений, для главной и страницы контактов.

В сообщении просьба указать стоимость. Благодарю.