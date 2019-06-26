Реализовать фотогалерею и настроить формы обратной связи.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок700 просмотров

На сайте http://remont-vannoi.kiev.ua требуется сделать на главной и стр."наши работы" стандартную фотогалерею: по клику на картинку изображение увеличивается, с навигацией для просмотра всех фото проекта.

Так же нужно настроить формы отправки сообщений, для главной и страницы контактов.

В сообщении просьба указать стоимость. Благодарю.

6 лет назад
sergunyaha
Парфёнов 
43 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Gaiver_web
37 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$6
2 дня
Escrow
галерея и скрипты выполнены качественно и в срок, рекомендую!
Приятно было поработать, грамотное тз, быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

Gaiver_web
37 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад