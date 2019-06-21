Web-приложение Курьеры (J2EE + frontend)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки145 просмотров

Создать web-приложение "Курьеры", автоматизирующее ведение задач по обходу клиентов. Java EE + PostgreSQL + frontend на выбор исполнителя.

Описание проекта здесь (GoogleDoc).

JavaPostgreSQL
6 лет назад
Ledorub
47 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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