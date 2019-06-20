Сайт-агрегатор

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок141 просмотр

Необходимо разработать сайт-агрегатор косметики и парфюмерии.  На сайте будут представлены предложения магазинов и сравнение цен на товар. Возле каждого товара будет кнопка с переходом на страницу онлайн-магазина с этим товаром. 

Касательно внутренних технических вещей - я человек очень далёкий от программирования, поэтому с удовольствием доверюсь заинтересованному в проекте лицу) 

6 лет назад
julia_zayceva13
Юлия 
31 год
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров