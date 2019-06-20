Необходимо разработать сайт-агрегатор косметики и парфюмерии. На сайте будут представлены предложения магазинов и сравнение цен на товар. Возле каждого товара будет кнопка с переходом на страницу онлайн-магазина с этим товаром.

Касательно внутренних технических вещей - я человек очень далёкий от программирования, поэтому с удовольствием доверюсь заинтересованному в проекте лицу)