Нужно сделать сделать админку на сайте онлайн тестирования

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки113 просмотров

Есть система тестирования с авторизацией, нужно сделать админку в которой можно будет смотреть результаты прохождения тестов всех пользователей, добавлять/редактировать данные о пользователях и составлять тесты. До 23.06

6 лет назад
feodorovandr
Андрей 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров