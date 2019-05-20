Требуется разработчик сайта (только Краснодар)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется специалист по разработке сайтов (Программист,разработчик)

ТОЛЬКО ИЗ КРАСНОДАРА! (Встреча, прежде чем приступим к работе)

БЕЗ встречи не работаем. 

"Мы-ж-фрилансеры-мы-не-выезжаем" и "нам-с-вами-хватит-общения-по-скайпу" - просьба не откликаться, не будем тратить наше с вами время.

Задача: создать сайт компании с нашими пожеланиями по функционалу и структуре. Дизайн/внешний вид сайта - уже сформирован, т.е. есть идея и как это должно выглядеть/работать.  От вас – вся техническая и невидимая глазу часть, реализация пожеланий и идеи! В последствии заполнением сайта будет заниматься наш специалист, поэтому необходимо учесть возможность дальнейшего удобного пользования админкой. 

  • Стандартные "одностраничники" и сайты на базе онлайн-конструкторов не интересуют.
  • Рассмотрим как профи, так и программистов, только начинающих, желающих развиваться и заинтересованных в результате. Для вашего портфолио такой сайт может стать весьма интересным и не типовым.
 Обязательные требования: 

Предварительная встреча (Краснодар) 

Заинтересованность в результате 

Желание сделать что-то не типовое 

Соблюдение бренд-бука/дизайна 

Соблюдение наших пожеланий по структуре/внешнему виду

6 лет назад
1znak
Знак 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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