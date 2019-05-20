Добрый день, нужен скрипт для веб-сайта. Его задача – учитывать время посещения сайта и количество посещенных страниц Принцип работы скрипта: 1. На веб-странице размещается незаметная кнопка в правом нижнем углу 2. Как ...
Требуется разработчик сайта (только Краснодар)
Требуется специалист по разработке сайтов (Программист,разработчик)
ТОЛЬКО ИЗ КРАСНОДАРА! (Встреча, прежде чем приступим к работе)
БЕЗ встречи не работаем.
"Мы-ж-фрилансеры-мы-не-выезжаем" и "нам-с-вами-хватит-общения-по-скайпу" - просьба не откликаться, не будем тратить наше с вами время.
Задача: создать сайт компании с нашими пожеланиями по функционалу и структуре. Дизайн/внешний вид сайта - уже сформирован, т.е. есть идея и как это должно выглядеть/работать. От вас – вся техническая и невидимая глазу часть, реализация пожеланий и идеи! В последствии заполнением сайта будет заниматься наш специалист, поэтому необходимо учесть возможность дальнейшего удобного пользования админкой.
- Стандартные "одностраничники" и сайты на базе онлайн-конструкторов не интересуют.
- Рассмотрим как профи, так и программистов, только начинающих, желающих развиваться и заинтересованных в результате. Для вашего портфолио такой сайт может стать весьма интересным и не типовым.
Предварительная встреча (Краснодар)
Заинтересованность в результате
Желание сделать что-то не типовое
Соблюдение бренд-бука/дизайна
Соблюдение наших пожеланий по структуре/внешнему виду
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