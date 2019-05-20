Требуется разработчик сайта (только Краснодар)

Требуется специалист по разработке сайтов (Программист,разработчик)

ТОЛЬКО ИЗ КРАСНОДАРА! (Встреча, прежде чем приступим к работе)

БЕЗ встречи не работаем.

"Мы-ж-фрилансеры-мы-не-выезжаем" и "нам-с-вами-хватит-общения-по-скайпу" - просьба не откликаться, не будем тратить наше с вами время.

Задача: создать сайт компании с нашими пожеланиями по функционалу и структуре. Дизайн/внешний вид сайта - уже сформирован, т.е. есть идея и как это должно выглядеть/работать. От вас – вся техническая и невидимая глазу часть, реализация пожеланий и идеи! В последствии заполнением сайта будет заниматься наш специалист, поэтому необходимо учесть возможность дальнейшего удобного пользования админкой.

Стандартные "одностраничники" и сайты на базе онлайн-конструкторов не интересуют.

Рассмотрим как профи, так и программистов, только начинающих, желающих развиваться и заинтересованных в результате. Для вашего портфолио такой сайт может стать весьма интересным и не типовым.

Обязательные требования:

Предварительная встреча (Краснодар)

Заинтересованность в результате

Желание сделать что-то не типовое

Соблюдение бренд-бука/дизайна

Соблюдение наших пожеланий по структуре/внешнему виду