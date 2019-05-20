Сделать рассылку по моей базе и по имеющейся

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок145 просмотров

Здравствуйте!

Мне нужен специалист который сможет сделать рассылку информации по моей базе (около 2000 человек), с расчетом чтобы все смогло уйти нормально. Так же если есть свои базы то сделать рассылку и по ней. Саму базу (новую) я покупать не буду. Только рассылка. 

6 лет назад
guest_1496622903552
8 лет в сервисе
Был
6 дней назад

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