Нужен программист для работы с сайтом на WordPress

Мы ищем подрядчика, который сможет оптимизировть сайт maypm.com по итогам аудита проекта в сервисе web.dev

Перед ответом, вы можете зайти в данные сервис, провести аудит нашего проекта и оценить требуемые работы. Если есть такая возможность, то просим ваз сразу подготовить оценку по стоимости предполагаемых работ. Если не сложно, оценку провести не всей работы целиком, а по блокам.

Со своей cтороны, мы понимаем, что не все выявленные проблемы можно решить быстро или можно решить вообще. По этой причине, если задача вам интересна, но вы можете сделать только часть – не стесняйтесь, пишите также)