Нужен программист для работы с сайтом на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки159 просмотров

Мы ищем подрядчика, который сможет оптимизировть сайт maypm.com по итогам аудита проекта в сервисе web.dev 

Перед ответом, вы можете зайти в данные сервис, провести аудит нашего проекта и оценить требуемые работы. Если есть такая возможность, то просим ваз сразу подготовить оценку по стоимости предполагаемых работ. Если не сложно, оценку провести не всей работы целиком, а по блокам. 

Со своей cтороны, мы понимаем, что не все выявленные проблемы можно решить быстро или можно решить вообще. По этой причине, если задача вам интересна, но вы можете сделать только часть – не стесняйтесь, пишите также)

WordPress
6 лет назад
dmitryi777
Дмитрий 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
27 отзывов

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Нет заявок фрилансеров