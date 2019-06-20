Здравствуйте! Мы специализируемся на экскурсионных турах в один город, с проживанием. Туров относительно не много, поэтому мы хотим чтобы весь функционал управления турами, заказами, гостиницами и сайтом был встроен в наш бэкэнд. ...
Нужен программист для работы с сайтом на WordPress
Мы ищем подрядчика, который сможет оптимизировть сайт maypm.com по итогам аудита проекта в сервисе web.dev
Перед ответом, вы можете зайти в данные сервис, провести аудит нашего проекта и оценить требуемые работы. Если есть такая возможность, то просим ваз сразу подготовить оценку по стоимости предполагаемых работ. Если не сложно, оценку провести не всей работы целиком, а по блокам.
Со своей cтороны, мы понимаем, что не все выявленные проблемы можно решить быстро или можно решить вообще. По этой причине, если задача вам интересна, но вы можете сделать только часть – не стесняйтесь, пишите также)
Заявки фрилансеров
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