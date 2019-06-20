Переделать сайт в лендинг

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Закрыт14 заявок157 просмотров

Есть сайт на вордпрес из нескольких страниц, необходимо по возможности сохранив оформление переделать его в статичный (простой html) лендинг с переносом основной информации со старого сайта. Необходимо верхнее меню с быстрым перемещением по разделам лендинга.

HTMLWordPress
6 лет назад
xoxlovdmitryi
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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