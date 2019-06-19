PHP Laravel разработка CMS на основе примера.

Необходимо разработать CMS, высоконагруженного веб-приложения для отправки писем по типу mailchimp.com .

Используем Laravel. PHP 7.1+

Фронт у нас на React, (SPA) поэтому также нужна связка REST API бекенда и фронта.

Взаимодействуем через GitLab. В команде.

Нужен богатый опыт работы с библиотеками и ООП.

Несмотря на то, что 90% времени ваша работа развернется в бекенде (так как есть отдельно фронт разработчики, верстальщики), хотелось бы чтобы будущий исполнитель считал себя full stack разработчиком, так как необходимо будет взаимодействовать с фронт-разработчиками и нести ответственность за результат.