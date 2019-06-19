Спарсить информацию с сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок187 просмотров

Всем привет!

Необходимо собрать информацию о филиалах с нескольких сайтов и занести данные в таблицу.

Инструкция здесь https://docs.google.com/document/d/1xuymu1fw6tJikE15AtaRix4uU_q1g7PVUvQpwVLxzNw/edit?usp=sharing 

Пишите стоимость и сроки реализации.

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