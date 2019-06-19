В хедере добавить кнопку "Обратный звонок", ведущий на попап. Добавить над номером телефона Сделать номер телефона в хедере, в контактах, в футере кликабельным. Подключен коллтрекинг. Кликабельный номер должен вести на подменный номер ...
Спарсить информацию с сайтов
Всем привет!
Необходимо собрать информацию о филиалах с нескольких сайтов и занести данные в таблицу.
Инструкция здесь https://docs.google.com/document/d/1xuymu1fw6tJikE15AtaRix4uU_q1g7PVUvQpwVLxzNw/edit?usp=sharing
Пишите стоимость и сроки реализации.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Есть серверный скрипт (PHP 7+), который переводит бесплатно (googletranslate) исходные текстовые файлы на заданные языки. Результат перевода заливается в БД. По некоторым моментам скрипт работает неправильно. Сразу выявить не ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Сайт: тематика обменник криптовалюты. Написан на фреймворке yii2. Необходимо провести ревизию всего функционала (обработку заявок), исправить некорректную работу некоторых модулей, немного доработать адаптивность. Хочется справиться со всем, как можно быстрее. Скрывать все ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Есть: свёрстаный игровой клиент (админка и пользовательский интерфейс) для приёма ставок на события в киберспортивной трансляции. Клиент разрабатывался для интеграции в гемблинговые платформы и не работает как standalone. Референсы клиента: https://gg.bet/ru/betting/match/4:194813 и в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $10
Добрый всем день! Есть рабочий сайт на CMS OpenCard http://rosfinift.ru Вдруг выяснилось, что не работает регистрация пользователей и не приходят письма по восстановлению паролей у пользователей. Надо починить данную проблему. Оплата сразу по ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется внести правки в проект (ссылку на проект дам лично в скайп). От вас требуется стоимость и срок выполнения. Завышенные цены рассматриваться не будут. 1.Переверстать шапку сайта. Есть пример и ...Закрыт6 лет назад
Должна быть одна карта с возможностью переключения на разные виды. Как в Google maps или Яндекс картах есть просто карта, есть спутник, есть рельеф, есть народная. Количество вкладок должно быть приличным. Например, ...Закрыт6 лет назад
Поиск поправить на сайте жду от вас сроки и бюджетВеб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, требуется программист со знанием html, css, php, опытом работы с джумлой, знанием её модулей и возможностью консультаций для выполнения следующих заданий: Нужно создать тестовый поддомен и использовать его в дальнейшем для разработки ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо выполнить работы для ИМ на Битрикс указанном в приложении. Просто вёрстка не нужна, нужно полностью сделать по ТЗ. Оставляйте заявки, после ознакомления с ТЗ и готовностью взяться за задание. Сроки (2-3 ...Закрыт6 лет назад