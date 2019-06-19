Сделать карту с переключаемыми слоями для сайта

Должна быть одна карта с возможностью переключения на разные виды. Как в Google maps или Яндекс картах есть просто карта, есть спутник, есть рельеф, есть народная.

Количество вкладок должно быть приличным. Например, транспортная доступность (автобусы, трамвай). Потом школы и садики. Далее магазины. Ещё фитнес и развлечения. Обязательно шумовая карта.