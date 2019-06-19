Сделать карту с переключаемыми слоями для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки250 просмотров

Должна быть одна карта с возможностью переключения на разные виды. Как в Google maps или Яндекс картах есть просто карта, есть спутник, есть рельеф, есть народная.

Количество вкладок должно быть приличным. Например, транспортная доступность (автобусы, трамвай). Потом школы и садики. Далее магазины. Ещё фитнес и развлечения. Обязательно шумовая карта.

6 лет назад
stpavel03
Павел 
34 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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