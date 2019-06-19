Технологии в проекте: бек laravel фронт html, css, js,jquery Задачи: - поддержка проекта - добавление нового функционала - взаимодействие по API со сторонними сервисами (изредка) ...
Оптимизировать Галерею на сайте
Оптимизировать Галерею на сайте
Оптимизировать весь сайт без потери качества картинок и при будуем загрузки их http://bit.ly/2KMdsqa
сайт самописанный
Заявки фрилансеров
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