Вопрос по React. Работа с api + react-router. Не сложно.

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Закрыт3 заявки130 просмотров

Нужна помощь с api в реакт компоненте. С помощью react-router сделать ссылки для каждого айтема из api. Не сложно, насколько я понимаю.

6 лет назад
guest_15609358147699
6 лет в сервисе
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6 лет назад

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