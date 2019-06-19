Веб-мастер для правок существующего сайта на LP генераторе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка106 просмотров

Есть готовый лендинг на LP-генераторе yoga-dog.ru 

Что нам нужно: 

- внести правки, добавить контент,  

- поправить новые разделы, новые экраны  

- сделать тестирование с трафиком и целью повышения конверсии. 

6 лет назад
krutogolov4576
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров