Есть сайт на Wordpress + Woocommerce. Всё работает в целом ок, нужно пару багов поправить. Пишите, кто в курсе как это сделать: 1) https://gyazo.com/6d6d333130fea5b534041008823e1970 - в любой категории ...
Веб-мастер для правок существующего сайта на LP генераторе
Есть готовый лендинг на LP-генераторе yoga-dog.ru
Что нам нужно:
- внести правки, добавить контент,
- поправить новые разделы, новые экраны
- сделать тестирование с трафиком и целью повышения конверсии.
Заявки фрилансеров
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