Обновить движок интернет-магазина webasyst

Стоит задача обновить движок сайта интернет-магазина на webasyst.

Сначала на тестовой версии сайта, то есть не "резать по-живому".

У нас сейчас скопилось много обновлений, на тестовой версии мы можем сделать те, что бесплатные.

То есть обновить фреймворк, найти и устранить ошибки форм и проблемы в вёрстке, которые вылезут после обновления.

А потом уже обновлять все оставшееся и доправить баги, которые могут вылезти после всех этих обновлений.

Пишите примерную возможную стоимость подобной работы, а также сроки.