Обновить движок интернет-магазина webasyst

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки137 просмотров

Стоит задача обновить движок сайта интернет-магазина на webasyst.

Сначала на тестовой версии сайта, то есть не "резать по-живому".

У нас сейчас скопилось много обновлений, на тестовой версии мы можем сделать те, что бесплатные.

То есть обновить фреймворк, найти и устранить ошибки форм и проблемы в вёрстке, которые вылезут после обновления. 

А потом уже обновлять все оставшееся и доправить баги, которые могут вылезти после всех этих обновлений.

Пишите примерную возможную стоимость подобной работы, а также сроки.

Webasyst
6 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров