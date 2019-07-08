Посадка сайта на битрикс

$156
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок161 просмотр

Есть уже сверстанный сайт, есть ТЗ (скину в личных сообщениях), необходимо его посадить на bitrix, максимально вывести все в админку, для самостоятельного наполнения и замены контента. 

6 лет назад
BezNebes
Лиля 
41 год
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

FoxyFru
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$156
11 дней
Escrow
Спасибо за работу! Все в срок и четко)
Все отлично. Спасибо

Заявки фрилансеров

FoxyFru
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад