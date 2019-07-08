Есть сайт на Wordpress + Woocommerce. Всё работает в целом ок, нужно пару багов поправить. Пишите, кто в курсе как это сделать: 1) https://gyazo.com/6d6d333130fea5b534041008823e1970 - в любой категории ...
Посадка сайта на битрикс
Есть уже сверстанный сайт, есть ТЗ (скину в личных сообщениях), необходимо его посадить на bitrix, максимально вывести все в админку, для самостоятельного наполнения и замены контента.
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