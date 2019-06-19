Написание скрипта для сборки БД на основе открытых данных

Оценка влияния окружающей инфраструктуры на стоимость вторичной и первичной недвижимости

a. Есть открытые данные инфраструктуры (ссылка)

i. Досуг и отдых

ii. Здравоохранение

iii. Культура

iv. Образование

v. Общественное питание

vi. Религиозные объекты

vii. Торговля

viii. Физическая культура и спорт

b. Сделать расчет удаленности от каждой категории инфраструктуры до любого

адреса. (Узкоспециализированные объекты не берем, пример – Женские

консультации, Кабинеты анонимного обследования на ВИЧ (СПИД), Молочные

кухни и т.д.)

i. Например, удаленность объектов школьного и дошкольного образования

до адреса ХХХХ составляет 754м.

ii. Если объектов несколько, то нам нужно как удаление от каждого, так и

среднее медианное значение.

iii. В итоге каждый адрес в городе будет иметь коэффициент доступности

инфраструктуры по каждому типу и усредненный коэффициент.

c. Прогнать через сервис расчета коэффициента доступности инфраструктуры каждый

адрес зданий из списка открытых данных:

(ссылка)

d. Составить базу данных в формате xlsx со столбцами:

i. Адрес

ii. Тип здания (входит ли в адресный список жилых зданий

(ссылка)

iii. Удаление от всех объектов инфраструктуры, например:

1. Здравоохранение:

a. Больницы взрослые

i. Минимальное удаление

ii. Медианное удаление

b. Больницы детские и специализированные

i. Минимальное удаление

ii. Медианное удаление

c. Поликлиническая помощь взрослым

i. Минимальное удаление

ii. Медианное удаление

d. Поликлиническая помощь детям

i. Минимальное удаление

ii. Медианное удаление

e. И так далее

Полный файл с ссылками находится во вложении