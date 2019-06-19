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Написание скрипта для сборки БД на основе открытых данных
Оценка влияния окружающей инфраструктуры на стоимость вторичной и первичной недвижимости
a. Есть открытые данные инфраструктуры (ссылка)
i. Досуг и отдых
ii. Здравоохранение
iii. Культура
iv. Образование
v. Общественное питание
vi. Религиозные объекты
vii. Торговля
viii. Физическая культура и спорт
b. Сделать расчет удаленности от каждой категории инфраструктуры до любого
адреса. (Узкоспециализированные объекты не берем, пример – Женские
консультации, Кабинеты анонимного обследования на ВИЧ (СПИД), Молочные
кухни и т.д.)
i. Например, удаленность объектов школьного и дошкольного образования
до адреса ХХХХ составляет 754м.
ii. Если объектов несколько, то нам нужно как удаление от каждого, так и
среднее медианное значение.
iii. В итоге каждый адрес в городе будет иметь коэффициент доступности
инфраструктуры по каждому типу и усредненный коэффициент.
c. Прогнать через сервис расчета коэффициента доступности инфраструктуры каждый
адрес зданий из списка открытых данных:
(ссылка)
d. Составить базу данных в формате xlsx со столбцами:
i. Адрес
ii. Тип здания (входит ли в адресный список жилых зданий
(ссылка)
iii. Удаление от всех объектов инфраструктуры, например:
1. Здравоохранение:
a. Больницы взрослые
i. Минимальное удаление
ii. Медианное удаление
b. Больницы детские и специализированные
i. Минимальное удаление
ii. Медианное удаление
c. Поликлиническая помощь взрослым
i. Минимальное удаление
ii. Медианное удаление
d. Поликлиническая помощь детям
i. Минимальное удаление
ii. Медианное удаление
e. И так далее
Полный файл с ссылками находится во вложении
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