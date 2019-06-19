Написание скрипта для сборки БД на основе открытых данных

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Оценка влияния окружающей инфраструктуры на стоимость вторичной и первичной недвижимости 

a. Есть открытые данные инфраструктуры (ссылка) 

i. Досуг и отдых 

ii. Здравоохранение 

iii. Культура 

iv. Образование 

v. Общественное питание 

vi. Религиозные объекты 

vii. Торговля 

viii. Физическая культура и спорт 

b. Сделать расчет удаленности от каждой категории инфраструктуры до любого 

адреса. (Узкоспециализированные объекты не берем, пример – Женские 

консультации, Кабинеты анонимного обследования на ВИЧ (СПИД), Молочные 

кухни и т.д.) 

i. Например, удаленность объектов школьного и дошкольного образования 

до адреса ХХХХ составляет 754м. 

ii. Если объектов несколько, то нам нужно как удаление от каждого, так и 

среднее медианное значение. 

iii. В итоге каждый адрес в городе будет иметь коэффициент доступности 

инфраструктуры по каждому типу и усредненный коэффициент. 

c. Прогнать через сервис расчета коэффициента доступности инфраструктуры каждый 

адрес зданий из списка открытых данных: 

(ссылка) 

d. Составить базу данных в формате xlsx со столбцами: 

i. Адрес 

ii. Тип здания (входит ли в адресный список жилых зданий 

(ссылка) 

iii. Удаление от всех объектов инфраструктуры, например: 

1. Здравоохранение: 

a. Больницы взрослые 

i. Минимальное удаление 

ii. Медианное удаление 

b. Больницы детские и специализированные 

i. Минимальное удаление 

ii. Медианное удаление 

c. Поликлиническая помощь взрослым 

i. Минимальное удаление 

ii. Медианное удаление 

d. Поликлиническая помощь детям 

i. Минимальное удаление 

ii. Медианное удаление 

e. И так далее 

Полный файл с ссылками находится во вложении

6 лет назад
angelovmixa
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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