Доработка интернет магазина на WP тут задание http://bit.ly/2MV1r4y От вас жду условий по работе бюджет и сроки! Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам ...
Разработка веб-приложения
Необходимо разработать веб-приложение, позволяющее упростить и автоматизировать процесс подготовки индивидуального календаря:
- Зафиксировать дизайн для распечатки в формате А4
- Запрограммировать автоматическое заполнение данных на будущие месяцы в соответствии с имеющимся алгоритмом
- Разработать панель управления, позволяющую вручную для каждого дня проставить параметры путем выбора из доступных вариантов (выделить рамки нужным цветом, выделить данные нужным цветом, поставить дополнительные значки в свободном поле) или заполнить параметры автоматически на основе заданных алгоритмов.
Стоимость работы - на конкурсной основе (необходимы отзывы и примеры уже выполненных работ).
Заказ не разовый, для проекта потребуется реализации серии дополнительных задач.
Заявки фрилансеров
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