Разработка веб-приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки131 просмотр

Необходимо разработать веб-приложение, позволяющее упростить и автоматизировать процесс подготовки индивидуального календаря:

  • Зафиксировать дизайн для распечатки в формате А4
  • Запрограммировать автоматическое заполнение данных на будущие месяцы в соответствии с имеющимся алгоритмом
  • Разработать панель управления, позволяющую вручную для каждого дня проставить параметры путем выбора из доступных вариантов (выделить рамки нужным цветом, выделить данные нужным цветом, поставить дополнительные значки в свободном поле) или заполнить параметры автоматически на основе заданных алгоритмов.
Сроки по договоренности.

Стоимость работы - на конкурсной основе (необходимы отзывы и примеры уже выполненных работ).

Заказ не разовый, для проекта потребуется реализации серии дополнительных задач.

6 лет назад
eydenisova
Елена 
49 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров