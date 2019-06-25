Редизайн сайта на OpenCart по готовому шаблону.

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка147 просмотров

Работа только для ответственного, аккуратного специалиста с опытом работы и отзывами.

Движок OpenCart.

Предоставляем новую вёрстку в html коде со стилями.

Новый дизайн сайта в есть в архиве.

Подробное и понятное ТЗ в приложении.

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Нужно сделать работу в срок до 25.06.2019 дня.

Оплата 75 USD.

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Способы оплаты: внутренний счет Weblancer, WMR, WMZ, QIWI, Яндекс.Деньги, карта Сбербанк, ВТБ. 

С исполнителем будет продолжена работа по другим проектам компании.

HTMLOpencart
6 лет назад
Persona600
Воронцов 
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров