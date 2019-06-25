Привет всем, мы переносим сайт на основе osCommerce с одного сервера на другой. Так вот, у нас появилась такая проблема, может её кто нибудь решить?На старом сервере стоит php-5.3 а на новом сервере стоят версии ...
Редизайн сайта на OpenCart по готовому шаблону.
Работа только для ответственного, аккуратного специалиста с опытом работы и отзывами.
Движок OpenCart.
Предоставляем новую вёрстку в html коде со стилями.
Новый дизайн сайта в есть в архиве.
Подробное и понятное ТЗ в приложении.
=============================
Нужно сделать работу в срок до 25.06.2019 дня.
Оплата 75 USD.
=============================
Способы оплаты: внутренний счет Weblancer, WMR, WMZ, QIWI, Яндекс.Деньги, карта Сбербанк, ВТБ.
С исполнителем будет продолжена работа по другим проектам компании.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $100
http://wp.quest-lab.ru/ 1).Необходимо исправить ошибки в калькуляторе и настроить клонирование(php,jquery,ajax) 2).вывести в слайдеры посты по меткам. 3).установить и настроить плагин Сео и Яндекс-страниц. 4).На главной сделать карточки, как здесь http://wp.quest-lab.ru/category/quests/kvesty-dlya-detej/ ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужна помощь с api в реакт компоненте. С помощью react-router сделать ссылки для каждого айтема из api. Не сложно, насколько я понимаю.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать веб-приложение, позволяющее упростить и автоматизировать процесс подготовки индивидуального календаря: Зафиксировать дизайн для распечатки в формате А4Запрограммировать автоматическое заполнение данных на будущие месяцы в соответствии с имеющимся алгоритмомРазработать панель управления, позволяющую вручную для каждого ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть готовый лендинг на LP-генераторе yoga-dog.ru Что нам нужно: - внести правки, добавить контент, - поправить новые разделы, новые экраны - сделать тестирование с трафиком и целью повышения конверсии.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Оценка влияния окружающей инфраструктуры на стоимость вторичной и первичной недвижимости a. Есть открытые данные инфраструктуры (ссылка) i. Досуг и отдых ii. Здравоохранение iii. Культура iv. Образование v. Общественное питание ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Стоит задача обновить движок сайта интернет-магазина на webasyst. Сначала на тестовой версии сайта, то есть не "резать по-живому". У нас сейчас скопилось много обновлений, на тестовой версии мы можем сделать те, что бесплатные. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо доработать уже существующую админку, исправить ошибки в коде Yii 2.Завершен6 лет назад
Сайт на самописном движке требует небольших доработок. Ничего глобального и серьезного абсолютно. Если коротко: одна из форм требует полной переделки (нужны совсем другие поля), другие правки касаются в основном вёрстки, их не так много. ...Завершен6 лет назад
- $156
Есть уже сверстанный сайт, есть ТЗ (скину в личных сообщениях), необходимо его посадить на bitrix, максимально вывести все в админку, для самостоятельного наполнения и замены контента.Завершен6 лет назад