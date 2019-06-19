PHP Проблема с register_globals - кто может решить?

Привет всем, мы переносим сайт на основе osCommerce с одного сервера на другой. Так вот, у нас появилась такая проблема, может её кто нибудь решить?На старом сервере стоит php-5.3 а на новом сервере стоят версии начиная с php-5.4 и там проблема в одной дерективы php "register_globals". Но данную функцию убрали в php начиная с версии 5.4.Кто может помочь?