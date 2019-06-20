Заменить гугл карты на яндекс карты в 2 версиях сайта

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Завершен9 заявок136 просмотров

на сайтах:

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https://en.timeconsulting.ru

заменить гугл карты на яндекс карты с указанием метки

6 лет назад
staseh
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель. Все четко. Правки тоже сделал. Рекомендую!
Все ок! Оплата после выполнения задачи. Рекомендую как ответственного заказчика!

Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад