Вёрстка + кодинг карточки товара Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки157 просмотров

Необходимо выполнить работы для ИМ на Битрикс указанном в приложении. 

Просто вёрстка не нужна, нужно полностью сделать по ТЗ. 

Оставляйте заявки, после ознакомления с ТЗ и готовностью взяться за задание. 

Сроки (2-3 дня)

6 лет назад
kopenko
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов(-1)

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