Поиск поправить на сайте 

Здравствуйте, требуется программист со знанием html, css, php, опытом работы с джумлой, знанием её модулей и возможностью консультаций для выполнения следующих заданий: Нужно создать тестовый поддомен и использовать его в дальнейшем для разработки ...
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