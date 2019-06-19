Добрый всем день! Есть рабочий сайт на CMS OpenCard http://rosfinift.ru Вдруг выяснилось, что не работает регистрация пользователей и не приходят письма по восстановлению паролей у пользователей. Надо починить данную проблему. Оплата сразу по ...
Разработать гемблинговую микроплатформу для интеграции букмекера
Есть: свёрстаный игровой клиент (админка и пользовательский интерфейс) для приёма ставок на события в киберспортивной трансляции. Клиент разрабатывался для интеграции в гемблинговые платформы и не работает как standalone.
Референсы клиента: https://gg.bet/ru/betting/match/4:194813
и в прикреплённых файлах
Задача: для тестового запуска продукта хотим разработать гемблинговую платформу с минимальным функционалом, к которой клиент сможет подключаться и обслуживать пользователей . Платформа должна иметь следующий функционал:
1. Интегрироваться со слотом (баланс, сумма ставок итд.)
2. Позволять пользователям создавать аккаунт с личным кабинетом. Функционал кабинета:
- Ввод личных данных и смена пароля.
- Кошелёк. Ввод и вывод средств через интегрированные платёжки.
- Показывать историю пополнений и снятий.
Ищем: команду фронт и бек разработчиков для реализации функционала. Обязателен опыт в подключения биллинга, понимание работ гемблинговых платформ. Желательно писать бэк на Node. API биллинга разработчик клиента предоставит.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется внести правки в проект (ссылку на проект дам лично в скайп). От вас требуется стоимость и срок выполнения. Завышенные цены рассматриваться не будут. 1.Переверстать шапку сайта. Есть пример и ...Закрыт6 лет назад
Должна быть одна карта с возможностью переключения на разные виды. Как в Google maps или Яндекс картах есть просто карта, есть спутник, есть рельеф, есть народная. Количество вкладок должно быть приличным. Например, ...Закрыт6 лет назад
Поиск поправить на сайте жду от вас сроки и бюджетВеб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, требуется программист со знанием html, css, php, опытом работы с джумлой, знанием её модулей и возможностью консультаций для выполнения следующих заданий: Нужно создать тестовый поддомен и использовать его в дальнейшем для разработки ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо выполнить работы для ИМ на Битрикс указанном в приложении. Просто вёрстка не нужна, нужно полностью сделать по ТЗ. Оставляйте заявки, после ознакомления с ТЗ и готовностью взяться за задание. Сроки (2-3 ...Закрыт6 лет назад
Оптимизировать Галерею на сайте Оптимизировать весь сайт без потери качества картинок и при будуем загрузки их http://bit.ly/2KMdsqa сайт самописанныйВеб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Технологии в проекте: бек laravel фронт html, css, js,jquery Задачи: - поддержка проекта - добавление нового функционала - взаимодействие по API со сторонними сервисами (изредка) ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт6 лет назад
Настроить каталог предприятий на джумле. Требуется адекватно работающий каталог предприятий со стандартным удобным поиском.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
на сайтах: https://timeconsulting.ru https://en.timeconsulting.ru заменить гугл карты на яндекс карты с указанием меткиВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад