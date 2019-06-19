Разработать гемблинговую микроплатформу для интеграции букмекера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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 Есть: свёрстаный игровой клиент (админка и пользовательский интерфейс) для приёма ставок на события в киберспортивной трансляции. Клиент разрабатывался для интеграции в гемблинговые платформы и не работает как standalone. 

Референсы клиента:  https://gg.bet/ru/betting/match/4:194813 

и в прикреплённых файлах

Задача: для тестового запуска продукта хотим разработать гемблинговую платформу с минимальным функционалом, к которой клиент сможет подключаться и обслуживать пользователей . Платформа должна иметь следующий функционал:

1.     Интегрироваться со слотом (баланс, сумма ставок итд.)

2.     Позволять пользователям создавать аккаунт с личным кабинетом. Функционал кабинета:

-  Ввод личных данных и смена пароля.

- Кошелёк. Ввод и вывод средств через интегрированные платёжки.

- Показывать историю пополнений и снятий. 

Ищем: команду фронт и бек разработчиков для реализации функционала. Обязателен опыт в подключения биллинга, понимание работ гемблинговых платформ. Желательно писать бэк на Node. API биллинга разработчик клиента предоставит. 

Node.js
6 лет назад
dimaka1
31 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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