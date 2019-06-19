Разработать гемблинговую микроплатформу для интеграции букмекера

Есть: свёрстаный игровой клиент (админка и пользовательский интерфейс) для приёма ставок на события в киберспортивной трансляции. Клиент разрабатывался для интеграции в гемблинговые платформы и не работает как standalone.

Референсы клиента: https://gg.bet/ru/betting/match/4:194813

и в прикреплённых файлах

Задача: для тестового запуска продукта хотим разработать гемблинговую платформу с минимальным функционалом, к которой клиент сможет подключаться и обслуживать пользователей . Платформа должна иметь следующий функционал:

1. Интегрироваться со слотом (баланс, сумма ставок итд.)

2. Позволять пользователям создавать аккаунт с личным кабинетом. Функционал кабинета:

- Ввод личных данных и смена пароля.

- Кошелёк. Ввод и вывод средств через интегрированные платёжки.

- Показывать историю пополнений и снятий.

Ищем: команду фронт и бек разработчиков для реализации функционала. Обязателен опыт в подключения биллинга, понимание работ гемблинговых платформ. Желательно писать бэк на Node. API биллинга разработчик клиента предоставит.