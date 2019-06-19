Доработки в информационный сайт на платформе ModX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки164 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!  

Требуется внести правки в проект (ссылку на проект дам лично в скайп). От вас требуется стоимость и срок выполнения. Завышенные цены рассматриваться не будут. 

1.Переверстать шапку сайта. Есть пример и готовые стили для него, нужен только код. 

2.Исправить ошибку в работе версии для слабовидящих. 

3.Перенести с другого сайта слайдер и раздел новости. (сайт готовый, ключи дам) 

4.Расположить элементы  Основные показатели в ряд. 

5.Адаптив к мобильной версии . (фото, футер и т.д). 

Более подробно опишу в ТЗ, которое вышлю в скайп. 

http://bstex.beget.tech/ ссылка на проект.

MODX
6 лет назад
kopenko
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров