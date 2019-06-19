Доработки в информационный сайт на платформе ModX

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Требуется внести правки в проект (ссылку на проект дам лично в скайп). От вас требуется стоимость и срок выполнения. Завышенные цены рассматриваться не будут.

1.Переверстать шапку сайта. Есть пример и готовые стили для него, нужен только код.

2.Исправить ошибку в работе версии для слабовидящих.

3.Перенести с другого сайта слайдер и раздел новости. (сайт готовый, ключи дам)

4.Расположить элементы Основные показатели в ряд.

5.Адаптив к мобильной версии . (фото, футер и т.д).

Более подробно опишу в ТЗ, которое вышлю в скайп.

http://bstex.beget.tech/ ссылка на проект.