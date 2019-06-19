Доработать серверный скрипт (PHP 7+),

Добрый день.

Есть серверный скрипт (PHP 7+), который переводит бесплатно (googletranslate) исходные текстовые файлы на заданные языки.

Результат перевода заливается в БД.

По некоторым моментам скрипт работает неправильно. Сразу выявить не удалось. Нужно исправить/проверить ошибки.

Доработать функционал.

Более подробное ТЗ (1 часть) при переписке. Если беретесь,высылаю 2 часть ТЗ.

(PHP 7+), API Вордпресс.

Если знакомы с парсерами, тоже сообщите.

Оплата БС или по факту (после сдачи).

Если Вы не бываете на связи более 2-3 дней(отпуск не в счет)– не подавайте заявку.

Также мне нужна дальнейшая(платная) поддержка/доработка. скрипта и исправление других выявленных недостатков. Если не можете обеспечить - не подавайте заявку!

Первичная переписка только чат биржи. Далее скайп.

Алкоголики и прочие - проходите мимо.

По результатам работы будет написан отзыв на бирже и на стороннем ресурсе.