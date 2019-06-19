Доработать серверный скрипт (PHP 7+),

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка229 просмотров

Добрый день.

Есть серверный скрипт (PHP 7+), который переводит бесплатно (googletranslate) исходные текстовые файлы на заданные языки.

Результат перевода заливается в БД.

По некоторым моментам скрипт работает неправильно. Сразу выявить не удалось. Нужно исправить/проверить ошибки.

Доработать функционал.

Более подробное ТЗ (1 часть) при переписке. Если беретесь,высылаю 2 часть ТЗ.

(PHP 7+), API Вордпресс.

Если знакомы с парсерами, тоже сообщите.

Оплата БС или по факту (после сдачи).

 

Если Вы не бываете на связи более 2-3 дней(отпуск не в счет)– не подавайте заявку.

Также мне нужна дальнейшая(платная) поддержка/доработка. скрипта и исправление других выявленных недостатков. Если не можете обеспечить  - не подавайте заявку!

Первичная переписка только чат биржи. Далее скайп.

Алкоголики и прочие - проходите мимо.

По результатам работы будет написан отзыв на бирже и на стороннем ресурсе.

PHPWordPress
6 лет назад
boris573
Борис 
52 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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