Сделать квиз по макету

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок229 просмотров

Есть ТЗ на 2 квиза, надо сверстать по макету и написать код. 

6 лет назад
Anna_Marta
Анна 
33 года
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

JPCdevel
28 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
6 лет назад
$50
6 дней
Escrow
все отлично
Хороший заказчик

Заявки фрилансеров

JPCdevel
28 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
6 лет назад