Помочь опубликовать чат-бот Xenioo в WhatsApp

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок387 просмотров

Создал бота в платформе Xenioo, но с публикацией в WhatsApp возникли сложности - не пойму, как это сделать и увидеть готового бота в работе в этом мессенджере. 

Специалисту, знакомому с данной платформой и публикацией там ботов в Whatsap - дел максимум на час.

Обязателен опыт работы с платформой Xenioo, чтобы не пришлось объяснять как и что там работает. 

Бюджет - 500 руб.

Оплата - строго после успешного выполнения поставленной задачи. 

Жду ваших предложений!

6 лет назад
Serjj
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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