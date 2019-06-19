Помочь опубликовать чат-бот Xenioo в WhatsApp

Создал бота в платформе Xenioo, но с публикацией в WhatsApp возникли сложности - не пойму, как это сделать и увидеть готового бота в работе в этом мессенджере.

Специалисту, знакомому с данной платформой и публикацией там ботов в Whatsap - дел максимум на час.

Обязателен опыт работы с платформой Xenioo, чтобы не пришлось объяснять как и что там работает.

Бюджет - 500 руб.

Оплата - строго после успешного выполнения поставленной задачи.

Жду ваших предложений!