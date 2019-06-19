Необходимо сделать интеграцию Битрикс24 с google analytics
В сайт на WordPress интегрировать магазин WooCommerce
Добрый час! Нужно сделать интернет магазин на действующем сайте. Карточки товаров должны создаваться по api с сайта https://vtt.ru/ и цены на товары меняться так же.
Дизайна нет.
Документация по api http://api.vtt.ru/
Предлагайте ваши цены и сроки.
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