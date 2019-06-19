В сайт на WordPress интегрировать магазин WooCommerce

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Закрыт9 заявок183 просмотра

Добрый час! Нужно сделать интернет магазин на действующем сайте. Карточки товаров должны создаваться по api с сайта https://vtt.ru/ и цены на товары меняться так же.

Дизайна нет.

Документация по api http://api.vtt.ru/

Предлагайте ваши цены и сроки.

WooCommerceWordPress
6 лет назад
nc2009
Петр 
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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