Создал бота в платформе Xenioo, но с публикацией в WhatsApp возникли сложности - не пойму, как это сделать и увидеть готового бота в работе в этом мессенджере. Специалисту, знакомому с данной платформой и публикацией ...
Требуется PHP back-end разработчик для завершения проекта
Требуется PHP back-end разработчик для проекта. Интеграция кабинета с мобильным приложением.
Основной скелет сервиса уже создан.
Хорошее знание фреимворка Laravel и Composer. Опыт работы с БД PostgreSQL. Опыт написание API для мобильных приложений.
Хорошим + будет знание Redis и Docker, уметь настраивать базовые настройки на сервере, понимание как работает почтовый сервер.
Дополнительно от основных навыков, потребуются знания базовой верстки, для доработки
интерфейса из шаблона на bootstrap (фронтенд разработчика на проекте
нет).
По задачам на первое время:
- Первая задача на текущий функционал подключить новый шаблон и вывести все значения из БД, запросы и логика уже есть.
- Вторая задача сделать личный кабинет для пользователя с определенной ролью.
- Запустить релизную версию параллельно с дев версией и подключить api к релизной версии приложения которая в playmarket.
Вся документация по api есть
Оставляйте скайп или whatsapp для связи, стоимость работ обговаривается при личном общении
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