Требуется PHP back-end разработчик для проекта. Интеграция кабинета с мобильным приложением. Основной скелет сервиса уже создан. Хорошее знание фреимворка Laravel и Composer. Опыт работы с БД PostgreSQL. Опыт написание ...
Интеграция Битрикс24 с google analytics
Необходимо сделать интеграцию Битрикс24 с google analytics
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