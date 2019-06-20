Добрый час! Нужно сделать интернет магазин на действующем сайте. Карточки товаров должны создаваться по api с сайта https://vtt.ru/ и цены на товары меняться так же. Дизайна нет. Документация по api http://api.vtt.ru/ ...
Разработка сайта на WordPress
Разработать сайт для организации, занимающей дополнительным образованием. Дизайн сайта должен быть выполнен с использованием синего цвета в виде акцента как на официальном сайте главной организации. Дизайн сайта должен быть основан на теме для WordPress ED School.
Минимально необходимые доработки стандартного шаблона:
- Список разделов должен быть вверху.
- Должна быть возможность автоматического импортирования новостей из публичной страницы ВКонтакте.
- Должна быть возможность удобного редактирования со смартфона.
- Нужна интеграция возможности регистрации на мероприятие (например с использованием гугл форм, пример: https://forms.gle/gmc4zgugZm8asKRy8)
- В администраторской панели должна быть возможность менять разделы и добавлять новые.
· О нас
o О нас
o Наши технологии и оборудование
o Команда
· Наши мероприятия
o Курсы
o Мастер-классы
o Каникулы с нами
· Новости
· События
· Ярмарка проектов
· Реализованные проекты
· Контакты
Элементы, присутствующие на всех страницах сайта
Верхняя часть страницы (шапка страницы)
Шапка страницы содержит:
· элемент фирменного стиля сайта (логотип);
· навигация
o о нас
o наши мероприятия
o новости
o события
o ярмарка проектов
o реализованные проекты
o контакты
Логотип сайта является ссылкой на главную страницу сайта, на всех страницах сайта, за исключением главной страницы. На главной странице
ссылкой не является.
При клике по ссылкам навигации пользователь переходит в текущей вкладке на соответствующую страницу сайта.
Нижняя часть страницы (подвал страницы)
Подвал страницы содержит:
· контакты
· полное наименование с указанием подразделений, которые поддерживают деятельность(Департамент образования города Москвы).
· меню из шапки страницы со всеми подменю (сокращенная карта сайта)
При клике по ссылкам пользователь переходит на соответствующие страницы.
Описание страниц
«Главная страница»
Должна содержать
- ссылки на курсы/мастер-классы в виде небольших баннеров с названием и кратким
описанием
- несколько последних новостей,
- несколько последних анонсов и календарь
- краткое описание деятельности в виде иллюстрированного рассказа
- календарь с видимостью событий по датам.
Основной упор сайта делается на новости. В разделе новости должны идти последовательно
друг за другом. С одной фотографией, датой, тегами и кратким описанием.
Сама страница с новостью будет содержать достаточно большие фото и видео отчеты,
поэтому обязательно фотографии должны быть представлены в виде карусели с
возможность переключения по стрелочкам. Страница с новостью должна содержать
поля для текстовой информации, даты, фотографий и видео
«События»
Содержит информацию о предстоящих событиях со ссылками на соответствующие страницы на сайте. Также должен быть реализован календарь с видимостью событий по датам.
«О нас»
Должна содержать иллюстрированный рассказ о центре, общее описание деятельности, фотографии деятельности.
«Наши технологии и оборудование»
Должна содержать описание имеющихся технологий и перечень, имеющегося оборудования.
При нажатии на конкретное название оборудования должна идти на страницу с
фотографией и техническими характеристиками изделия.
«Команда»
Содержит перечень ответственных лиц с фотографиями и с указанием курсом, которые они
ведут.
«Курсы»
Должна содержать название курса и изображение. Нажатие на название курса ведет на страницу с подробным описание, информацией о преподавателе, расписании.
«Мастер-классы»
Должна содержать название курса и изображение. Нажатие на название курса ведет на страницу с подробным описание, информацией о преподавателе, расписании.
«Каникулы с нами»
Должна содержать описание мероприятия, фотографии, информацию о регистрации и примерное расписание дня в лагере.
«Реализованные проекты»
Должна содержать название проекта и изображение. Нажатие на название проекта ведет на страницу с подробным описание, фотографиями.
«Ярмарка проектов»
Описание проекта и возможность записи на проект.
«Контакты»
Должно содержать адрес, телефон, расположение с картой
Заявки фрилансеров
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