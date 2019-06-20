Разработка сайта на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок154 просмотра

Разработать сайт для организации, занимающей дополнительным образованием. Дизайн сайта должен быть выполнен с использованием синего цвета в виде акцента как на официальном сайте главной организации. Дизайн сайта должен быть основан на теме для WordPress ED School. 

Минимально необходимые доработки стандартного шаблона:

  • Список разделов должен быть вверху.
  • Должна быть возможность автоматического импортирования новостей из публичной страницы ВКонтакте.
  • Должна быть возможность удобного редактирования со смартфона.
  • Нужна интеграция возможности регистрации на мероприятие (например с использованием гугл форм, пример: https://forms.gle/gmc4zgugZm8asKRy8)
  • В администраторской панели должна быть возможность менять разделы и добавлять новые.
Структура сайта

·      Главная страница

·      О нас

o   О нас

o   Наши технологии и оборудование

o   Команда

·      Наши мероприятия

o   Курсы

o   Мастер-классы

o   Каникулы с нами

·      Новости

·      События

·      Ярмарка проектов

·      Реализованные проекты

·      Контакты

Элементы, присутствующие на всех страницах сайта 

Верхняя часть страницы (шапка страницы)

Шапка страницы содержит:

·      элемент фирменного стиля сайта (логотип);

·      навигация

o   о нас

o   наши мероприятия

o   новости

o   события

o   ярмарка проектов

o   реализованные проекты

o   контакты

Логотип сайта является ссылкой на главную страницу сайта, на всех страницах сайта, за исключением главной страницы. На главной странице

ссылкой не является.

При клике по ссылкам навигации пользователь переходит в текущей вкладке на соответствующую страницу сайта.

Нижняя часть страницы (подвал страницы)

Подвал страницы содержит:

·      контакты

·      полное наименование с указанием подразделений, которые поддерживают деятельность(Департамент образования города Москвы).

·      меню из шапки страницы со всеми подменю (сокращенная карта сайта)

При клике по ссылкам пользователь переходит на соответствующие страницы.

 

Описание страниц

 

 «Главная страница»

Должна содержать

  • ссылки на курсы/мастер-классы в виде небольших баннеров с названием и кратким

    описанием

  • несколько последних новостей,
  • несколько последних анонсов и календарь
  • краткое описание деятельности в виде иллюстрированного рассказа
  • календарь с видимостью событий по датам.

 «Новости»

Основной упор сайта делается на новости. В разделе новости должны идти последовательно

друг за другом. С одной фотографией, датой, тегами и кратким описанием.

Сама страница с новостью будет содержать достаточно большие фото и видео отчеты,

поэтому обязательно фотографии должны быть представлены в виде карусели с

возможность переключения по стрелочкам. Страница с новостью должна содержать

поля для текстовой информации, даты, фотографий и видео

 

«События»

Содержит информацию о предстоящих событиях со ссылками на соответствующие страницы на сайте. Также должен быть реализован календарь с видимостью событий по датам.

 

«О нас»

Должна содержать иллюстрированный рассказ о центре, общее описание деятельности, фотографии деятельности.

 

 «Наши технологии и оборудование»

Должна содержать описание имеющихся технологий и перечень, имеющегося оборудования.

При нажатии на конкретное название оборудования должна идти на страницу с

фотографией и техническими характеристиками изделия. 

 

«Команда»

Содержит перечень ответственных лиц с фотографиями и с указанием курсом, которые они

ведут.

 

«Курсы»

Должна содержать название курса и изображение. Нажатие на название курса ведет на страницу с подробным описание, информацией о преподавателе, расписании.

 

«Мастер-классы»

Должна содержать название курса и изображение. Нажатие на название курса ведет на страницу с подробным описание, информацией о преподавателе, расписании.

 

«Каникулы с нами»

Должна содержать описание мероприятия, фотографии, информацию о регистрации и примерное расписание дня в лагере.

 

 «Реализованные проекты»

Должна содержать название проекта и изображение. Нажатие на название проекта ведет на страницу с подробным описание, фотографиями.

 

«Ярмарка проектов»

Описание проекта и возможность записи на проект. 

 

 «Контакты»

Должно содержать адрес, телефон, расположение с картой

WordPress
6 лет назад
guest_15610173966562
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров