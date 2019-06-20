Разработка сайта на WordPress

Разработать сайт для организации, занимающей дополнительным образованием. Дизайн сайта должен быть выполнен с использованием синего цвета в виде акцента как на официальном сайте главной организации. Дизайн сайта должен быть основан на теме для WordPress ED School.

Минимально необходимые доработки стандартного шаблона:

Список разделов должен быть вверху.

Должна быть возможность автоматического импортирования новостей из публичной страницы ВКонтакте.

Должна быть возможность удобного редактирования со смартфона.

Нужна интеграция возможности регистрации на мероприятие (например с использованием гугл форм, пример: https://forms.gle/gmc4zgugZm8asKRy8)

В администраторской панели должна быть возможность менять разделы и добавлять новые.

· Главная страница

· О нас

o О нас

o Наши технологии и оборудование

o Команда

· Наши мероприятия

o Курсы

o Мастер-классы

o Каникулы с нами

· Новости

· События

· Ярмарка проектов

· Реализованные проекты

· Контакты

Элементы, присутствующие на всех страницах сайта

Верхняя часть страницы (шапка страницы)

Шапка страницы содержит:

· элемент фирменного стиля сайта (логотип);

· навигация

o о нас

o наши мероприятия

o новости

o события

o ярмарка проектов

o реализованные проекты

o контакты

Логотип сайта является ссылкой на главную страницу сайта, на всех страницах сайта, за исключением главной страницы. На главной странице

ссылкой не является.

При клике по ссылкам навигации пользователь переходит в текущей вкладке на соответствующую страницу сайта.

Нижняя часть страницы (подвал страницы)

Подвал страницы содержит:

· контакты

· полное наименование с указанием подразделений, которые поддерживают деятельность(Департамент образования города Москвы).

· меню из шапки страницы со всеми подменю (сокращенная карта сайта)

При клике по ссылкам пользователь переходит на соответствующие страницы.

Описание страниц

«Главная страница»

Должна содержать

ссылки на курсы/мастер-классы в виде небольших баннеров с названием и кратким описанием

несколько последних новостей,

несколько последних анонсов и календарь

краткое описание деятельности в виде иллюстрированного рассказа

календарь с видимостью событий по датам.

Основной упор сайта делается на новости. В разделе новости должны идти последовательно

друг за другом. С одной фотографией, датой, тегами и кратким описанием.

Сама страница с новостью будет содержать достаточно большие фото и видео отчеты,

поэтому обязательно фотографии должны быть представлены в виде карусели с

возможность переключения по стрелочкам. Страница с новостью должна содержать

поля для текстовой информации, даты, фотографий и видео

«События»

Содержит информацию о предстоящих событиях со ссылками на соответствующие страницы на сайте. Также должен быть реализован календарь с видимостью событий по датам.

«О нас»

Должна содержать иллюстрированный рассказ о центре, общее описание деятельности, фотографии деятельности.

«Наши технологии и оборудование»

Должна содержать описание имеющихся технологий и перечень, имеющегося оборудования.

При нажатии на конкретное название оборудования должна идти на страницу с

фотографией и техническими характеристиками изделия.

«Команда»

Содержит перечень ответственных лиц с фотографиями и с указанием курсом, которые они

ведут.

«Курсы»

Должна содержать название курса и изображение. Нажатие на название курса ведет на страницу с подробным описание, информацией о преподавателе, расписании.

«Мастер-классы»

Должна содержать название курса и изображение. Нажатие на название курса ведет на страницу с подробным описание, информацией о преподавателе, расписании.

«Каникулы с нами»

Должна содержать описание мероприятия, фотографии, информацию о регистрации и примерное расписание дня в лагере.

«Реализованные проекты»

Должна содержать название проекта и изображение. Нажатие на название проекта ведет на страницу с подробным описание, фотографиями.

«Ярмарка проектов»

Описание проекта и возможность записи на проект.

«Контакты»

Должно содержать адрес, телефон, расположение с картой