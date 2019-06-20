Добрый час! Нужно сделать интернет магазин на действующем сайте. Карточки товаров должны создаваться по api с сайта https://vtt.ru/ и цены на товары меняться так же. Дизайна нет. Документация по api http://api.vtt.ru/ ...
Настроить импорт в товаров в opencart
Добрый день.
Требуется настроить импорт в опенкарт через модуль "Импорт прайс-листов поставщиков Opencart 3.0"
Собственно нужно настроить модуль и сделать первую загрузку товаров.
В прайсе больше ста категорий и 2800 товаров.
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