Настроить импорт в товаров в opencart

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Закрыт3 заявки119 просмотров

Добрый день.

Требуется настроить импорт в опенкарт через модуль "Импорт прайс-листов поставщиков Opencart 3.0"

Собственно нужно настроить модуль и сделать первую загрузку товаров.

В прайсе больше ста категорий и 2800 товаров.

Opencart
6 лет назад
yurec2073
Юрий 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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