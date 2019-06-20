Помощь в проблеме мобильной версии сайта (поиск вируса или редиректа)

Требуется помощь в решении проблемы мобильной версии сайта (поиск вируса или редиректа) Сайт постоянно занижается в результате поиска.Никаких вразумительных ответов техподдержка яндекса не дает, только постоянно утверждает:... мы общались с вами об ограничениях, связанных с обманом мобильных пользователей.Периодически сайт не показывает пользователям мобильного интернета тот контент, который был проиндексирован поисковым роботом, а перенаправляет посетителей на страницы с подпиской на платные контент-услугиЭти ограничения пока продолжают действовать..Со своей стороны я полностью отключил рекламу для мобильной версии сайта, а также проверял на различных сервисах ( в том числе и тут https://rescan.pro), какого либо вируса или редиректа не обнаружил.Требуется найти вирус или редирект, если таковые имеются и исправить положение.