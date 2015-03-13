Batyanya62

Сергей Batyanya62

 
63 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Помощь в проблеме мобильной версии сайта (поиск вируса или редиректа)

    Требуется помощь в решении проблемы мобильной версии сайта (поиск вируса или редиректа) Сайт постоянно занижается в результате поиска.Никаких вразумительных ответов техподдержка яндекса не дает, только постоянно утверждает:... мы общались с вами об ограничениях, связанных с обманом ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Установка блока "Последние комментарии"

    Требуется чтобы на главной странице сайта (DLE) показывался блок "Последние комментарии" https://prnt.sc/iqzw15 должен показываться только на ГЛАВНОЙ странице (cлева), количество выводимых комментарий = 7,  количество символов в одном комменте примерно 130-140

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется увеличить количества посетителей кино-сайта.

    Имею кино-сайт возраст сайта 6 лет (но после смены домена, сейчас поисковики считают его молодым сайтом http://www.sovietcinema.net/, так как вес старого домена sovietcinema.ru ему пока так и не передался), и трафик очень маленький 2000, несмотря ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется помощь специалиста для вывода в ТОP киносайта

    Требуется содействие грамотного специалиста с опытом работы с сайтами развлекательной тематики, вывода в ТОP киносайта . Все внутренние работы с сайтом (возраст - 6 лет) уже проведены (на протяжении 7 месяцев велись активные работы ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Внести небольшие правки по юзабилити сайта (DLE)

    $15

    Согласно тз необходимо будет внести изменения на сайте (DLE). Какие именно нужны будут изменения вкратце (более подробно выбранному исполнителю): 1. Необходимо чтобы выдавалась страница 404 ошибки при вводе несуществующего адреса страницы сайта (сейчас ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Внести небольшие правки по юзабилити сайта

    Согласно тз необходимо будет внести изменения на сайте (DLE). Какие именно нужны будут изменения вкратце (более подробно выбранному исполнителю): 1. Отредактировать параметры поиска по сайту, чтобы обычный не расширенный поиск происходил только по названиям ...

    DLE
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Продвижение киносайта и вывод в TOP по основным страницам

    Необходимо продвижение киносайта (возраст 4 года) и вывод в TOP по основным страницам (категориям) (примеры анкоров: Смотреть приключения онлайн,       Комедии советские смотреть онлайн,  Смотреть советские сказки, Вестерны онлайн смотреть бесплатно, Исторические фильмы онлайн  и ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать новый раздел на сайте DLE

    $50

    Нужно на кино-сайте DLE создать новый раздел "Сериалы" с категориями (в качестве категории буду добавлять названия сериала). Нужно его правильно  разместить, чтобы он был в боковом меню и в верхнем. Кто имеет большой опыт ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Исправить ошибки, выявленные после анализа сайта

    После выполнения Комплексного анализа сайта были выявлены ошибки, необходимо устранить. 1. Страница на фейсбук   Ссылка на страница в Фейсбук не найдена. https://www.facebook.com/sovietcinema.ru/ - страница есть, почему такие данные выдает, не понятно. ...

    CSSHTML
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Не отображаются изображения на сайте

    На сайте в статьях не отображаются изображения которые прикрепляются к новости, хотя на сервер загружаются. Сайт (DLE). Все подробности в привате. P/S: Возобновляю ТЗ. Почему то сначала исполнители отзываются на заказ, ...

    DLE
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Продвижение сайта вечными ссылками.

    Требуется опытный  сео-продвиженец. Нужно продвинуть 10 - 12 запросов кино-сайта вечными ссылками на бирже http://www.rotapost.ru или аналогичной. Планирую купить по паре качественных ссылок для каждого запроса Знающих как правильно и грамотно построить ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Продвинуть сайт кулинарной тематики.

    Требуется помощь в продвижении сайта кулинарной тематики (если возможен вариант, то без покупок ссылок). Сайту 4 года, 2 месяца назад сайт был переделан (обновилась версия Joomla, провелась большая работа по оптимизации, на сайте ежедневно ...

    Joomla
    Социальные сети (SMM и SMO)20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение сайта

    Необходимо ежедневное добавление 2–3 новых рецептов (которых нет пока на сайте) в соответствии с темой сайта (Восточная кухня) Работа заключается в поиске в сети необходимого материала (рецепта с фото) его переработкой на уникальность (рерайт) ...

    Joomla
    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контент-менеджер

    1) Требуется человек для постоянной работы на сайте( Контент-менеджер) Сайт кулинарный (Восточная кухня) на Joomla Необходимо ежедневное добавление 2-3 новых рецептов (которых нет пока на сайте) в соответствии с темой сайта (Восточная кухня) ...

    Joomla
    Наполнение сайтов56 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка сайта на Joomla

    Требуется доработка сайта на Joomla (кулинарный сайт) – аудит и внутренняя оптимизация. Сайт http://www.vostok-kuhnya.ru/ Хотелось бы узнать стоимость работы и возможно, дальнейшая работа по внешней оптимизации и продвижение сайта

    Joomla
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Искажение в верхней части сайта

    Неправильное отображение блока с картинками в верхней части сайта (DLE) http://prntscr.com/61daro Неправильный показ этого блока: http://i.imgur.com/x0Z18Yc.png По видимому произошёл какой то сбой в структуре этого блока или в стилях ...

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написание копирайта к жанрам кино

    ТЗ: Написать описание категорий (жанров кино = 22) к фильмам сайта (каждая категория должна содержать 600 - максимум 700 знаков уникального текста) В общей сложности со всего текста должно выйти ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

starthost
Анатолий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Создать новый раздел на сайте DLE
DLE
Проверка и оплата заказа в срок!
Отличный исполнитель. Выполнил задание, плюс постоянно консультировал по всем вопросам и помогал разобраться в возникающих проблемах, постоянно был на связи. Рекомендую к сотрудничеству. Буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
sha9
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Искажение в верхней части сайта
DLE
Хороший заказчик, оплата вовремя, рекомендую.
Обращался за помощью по HTML-верстке сайта DLE. Сделано всё с высоким профессионализмом и в установленный срок. Далее оперативно отвечал и вносил необходимые поправки. Очень рекомендую как грамотного специалиста в своём деле.
Ответный отзыв
bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
3 часа назад
$26
10 баллов
10 лет назад
Написание копирайта к жанрам кино
Спасибо за приятное сотрудничество.
Было ТЗ на написание нескольких уникальных статей (описание жанров). Со своим заданием исполнитель справился с оговоренные сроки и с высоким профессионализмом. Надеюсь и в дальнейшем пользоваться услугами этого мастера.
Ответный отзыв