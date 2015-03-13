Batyanya62

Требуется помощь в решении проблемы мобильной версии сайта (поиск вируса или редиректа) Сайт постоянно занижается в результате поиска.Никаких вразумительных ответов техподдержка яндекса не дает, только постоянно утверждает:... мы общались с вами об ограничениях, связанных с обманом ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется чтобы на главной странице сайта (DLE) показывался блок "Последние комментарии" https://prnt.sc/iqzw15 должен показываться только на ГЛАВНОЙ странице (cлева), количество выводимых комментарий = 7, количество символов в одном комменте примерно 130-140Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Имею кино-сайт возраст сайта 6 лет (но после смены домена, сейчас поисковики считают его молодым сайтом http://www.sovietcinema.net/, так как вес старого домена sovietcinema.ru ему пока так и не передался), и трафик очень маленький 2000, несмотря ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется содействие грамотного специалиста с опытом работы с сайтами развлекательной тематики, вывода в ТОP киносайта . Все внутренние работы с сайтом (возраст - 6 лет) уже проведены (на протяжении 7 месяцев велись активные работы ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Согласно тз необходимо будет внести изменения на сайте (DLE). Какие именно нужны будут изменения вкратце (более подробно выбранному исполнителю): 1. Необходимо чтобы выдавалась страница 404 ошибки при вводе несуществующего адреса страницы сайта (сейчас ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Согласно тз необходимо будет внести изменения на сайте (DLE). Какие именно нужны будут изменения вкратце (более подробно выбранному исполнителю): 1. Отредактировать параметры поиска по сайту, чтобы обычный не расширенный поиск происходил только по названиям ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо продвижение киносайта (возраст 4 года) и вывод в TOP по основным страницам (категориям) (примеры анкоров: Смотреть приключения онлайн, Комедии советские смотреть онлайн, Смотреть советские сказки, Вестерны онлайн смотреть бесплатно, Исторические фильмы онлайн и ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужно на кино-сайте DLE создать новый раздел "Сериалы" с категориями (в качестве категории буду добавлять названия сериала). Нужно его правильно разместить, чтобы он был в боковом меню и в верхнем. Кто имеет большой опыт ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
После выполнения Комплексного анализа сайта были выявлены ошибки, необходимо устранить. 1. Страница на фейсбук Ссылка на страница в Фейсбук не найдена. https://www.facebook.com/sovietcinema.ru/ - страница есть, почему такие данные выдает, не понятно. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
На сайте в статьях не отображаются изображения которые прикрепляются к новости, хотя на сервер загружаются. Сайт (DLE). Все подробности в привате. P/S: Возобновляю ТЗ. Почему то сначала исполнители отзываются на заказ, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется опытный сео-продвиженец. Нужно продвинуть 10 - 12 запросов кино-сайта вечными ссылками на бирже http://www.rotapost.ru или аналогичной. Планирую купить по паре качественных ссылок для каждого запроса Знающих как правильно и грамотно построить ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
На сайте (DLE) пропал слайдер на главной странице - блок с историческими фильмами наверху, хотя скрипт целый стоит http://prntscr.com/8awblf Требуется помощь в решении этого вопроса.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется помощь в продвижении сайта кулинарной тематики (если возможен вариант, то без покупок ссылок). Сайту 4 года, 2 месяца назад сайт был переделан (обновилась версия Joomla, провелась большая работа по оптимизации, на сайте ежедневно ...Социальные сети (SMM и SMO)20 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо ежедневное добавление 2–3 новых рецептов (которых нет пока на сайте) в соответствии с темой сайта (Восточная кухня) Работа заключается в поиске в сети необходимого материала (рецепта с фото) его переработкой на уникальность (рерайт) ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт10 лет назад
1) Требуется человек для постоянной работы на сайте( Контент-менеджер) Сайт кулинарный (Восточная кухня) на Joomla Необходимо ежедневное добавление 2-3 новых рецептов (которых нет пока на сайте) в соответствии с темой сайта (Восточная кухня) ...Наполнение сайтов56 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется помощь в раскрутке канала на youtube и наборе подписчиков (реальные, не накрутка)Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется доработка сайта на Joomla (кулинарный сайт) – внутренняя оптимизация. Анализ сайта по улучшению оптимизации для поисковиков и улучшении его юзибилитиТестирование сайтов5 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется доработка сайта на Joomla (кулинарный сайт) – аудит и внутренняя оптимизация. Сайт http://www.vostok-kuhnya.ru/ Хотелось бы узнать стоимость работы и возможно, дальнейшая работа по внешней оптимизации и продвижение сайтаHTML-верстканет заявокЗакрыт10 лет назад
Неправильное отображение блока с картинками в верхней части сайта (DLE) http://prntscr.com/61daro Неправильный показ этого блока: http://i.imgur.com/x0Z18Yc.png По видимому произошёл какой то сбой в структуре этого блока или в стилях ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
ТЗ: Написать описание категорий (жанров кино = 22) к фильмам сайта (каждая категория должна содержать 600 - максимум 700 знаков уникального текста) В общей сложности со всего текста должно выйти ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад