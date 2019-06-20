Доработать проект на Symfony, Разработать сайт на Symfony

Здравствуйте!

Мы специализируемся на экскурсионных турах в один город, с проживанием. Туров относительно не много, поэтому мы хотим чтобы весь функционал управления турами, заказами, гостиницами и сайтом был встроен в наш бэкэнд.

В бэкэнде нам нужен минимально тот функционал что уже есть (см. ниже) + фронтенд, заточенный под SEO. И чтобы при этом туры, гостиницы, достопримечательности и тд добавлялись только в одном месте, а появлялись везде на сайте (чтобы был единый бэкофис, в котором было бы и управление турами и управление заказами и управление сайтом и тд).

Скрины из текущего самописа (он встроен в Битрикс, но жутко медленный, постоянно что-то ломается и слетает):

Вот текущая система учета заказов http://joxi.ru/KAxW11wIZGEEv2 + http://joxi.ru/zANOwwLTvLoLVr

Квотирование номеров в гостиницах http://joxi.ru/ZrJZww5cw5oyxr (динамичекское ценообразование с гостиницами мы не используем)

Управление турами http://joxi.ru/eAOnwwKT9KoVn2 (сейчас добавляется только в бэкэнде, а все описания на фронтенде добавляются через стандартную админку битрикса)

Списки туристов http://joxi.ru/KAgOwwzTEGG5OA

Это минимальный функционал бэкофиса.

Мы начинали работать с программистами на Symfony, но что-то у нас все застопорилось с ними. Хотелось бы конечно продолжить разработку на уже имеющемся фундаменте, а не начинать всё опять с нуля.

Текущий фундамент:

Прототипы http://mir-proto.dev-hub.ru/

Админка http://staff.dev.mirtc.ru/#/

Есть ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1OQkpyhJAfao43Hj6FLkxMMoiZbXcBecguWHiJloo2Zk/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1D4qTUoiO8-lSrIPNACLxzeXfFCmKTwrQnfS-w6ctXuU/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S1CeLRcu0eaJJZDocjTANFIschvt7Vx1HGQoz2KyoiA/edit?usp=sharing

Есть макеты дизайна (есть и сверстанные в psd) https://drive.google.com/drive/folders/1dv_yA_Y9Jl7sO4g9yhH0xNbFaJJEXbfS

Плюс прикладываю эксель-файл, в котором перечислен необходимый функционал проекта.

Исходя из всех этих данных прошу оценить примерные стоимость и сроки разработки. Сразу прошу в комментариях обязательно указать ссылки на ваше портфолио проектов на Symfony. Без этой информации ваши заявки будут опознаны мною как СПАМ и отклонены. Спасибо!

P.S.

Бюджет указан примерный, он может увеличиваться.