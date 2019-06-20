Правки опенкарт

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Закрытнет заявок90 просмотров

Нужно фильтр настроить на моб версии. вот пример страницы сайта: https://geoid.org.ua/solnechnie-electrostancii/solnechnye-batarei/ вот в двух словах как должно выглядеть https://youtu.be/p2VppyOWGVU

Пишите стоимость в предложении.

Есть еще несколько таких заданий.

Opencart
6 лет назад
blackgold
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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