Работы с сайтом на dle - закрытие страниц, title, h1

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Закрыт1 заявка187 просмотров

Сайт на dle 

1. Закрыть тегом META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX, NOFOLLOW" страницы (список дам) 

2. Добавить автоматическую приписку на все Title на всех страницах сайта. 

Текст приписки: | Компания Name 

3. На страницах статей в разделе (категории) «Блог» заменить Н1 с «Блог» на название статьи. И сделать так, чтобы при создании новых страниц заголовок уходил в h1. 

Подробное тз для оценки стоимости и название сайта скину заинтересованным.

DLE
6 лет назад
k9267
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров