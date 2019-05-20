Возможность проставить статус Скан/Оригинал документа из Журнала

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ТЗ-28 Возможность проставить статус Скан/Оригинал документа из Журнала

1.      Источникпроблемы.

1.1.   В документыРТУ, ПТУ, ПУПА добавлен дополнительный реквизит ОригиналДокумента, он может

быть не заполнен, либо заполнен одним из трех статусов «Скан», «Оригинал», «Диадок».

1.2.   Сейчас длятого чтобы проставить статус, необходимо зайти в документ, пройти на третью

вкладку, выбрать статус, провести и закрыть документ.

1.3.   Процедуразанимает много времени и это не удобно.

2.      Описаниерешения

2.1.   Необходимодобавить в журналы «Документы закупки (все)» и «Документы продажи (все)»

добавить столбец «Оригинал Документа»

2.2.   При нажатиина этом поле в нужной строке (документе) журнала, должно открываться окно с

выбором статусов «пустой, Скан, Оригинал, Диадок»

2.3.   При выборестатуса, он должен записаться в данный документ и в дальнейшем должен

демонстрироваться в столбце «Оригинал Документа» в журнале. 

6 лет назад
guest_15610348275012
6 лет в сервисе
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6 лет назад

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