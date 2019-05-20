Здравствуйте! Мы специализируемся на экскурсионных турах в один город, с проживанием. Туров относительно не много, поэтому мы хотим чтобы весь функционал управления турами, заказами, гостиницами и сайтом был встроен в наш бэкэнд. ...
Возможность проставить статус Скан/Оригинал документа из Журнала
ТЗ-28 Возможность проставить статус Скан/Оригинал документа из Журнала
1. Источникпроблемы.
1.1. В документыРТУ, ПТУ, ПУПА добавлен дополнительный реквизит ОригиналДокумента, он может
быть не заполнен, либо заполнен одним из трех статусов «Скан», «Оригинал», «Диадок».
1.2. Сейчас длятого чтобы проставить статус, необходимо зайти в документ, пройти на третью
вкладку, выбрать статус, провести и закрыть документ.
1.3. Процедуразанимает много времени и это не удобно.
2. Описаниерешения
2.1. Необходимодобавить в журналы «Документы закупки (все)» и «Документы продажи (все)»
добавить столбец «Оригинал Документа»
2.2. При нажатиина этом поле в нужной строке (документе) журнала, должно открываться окно с
выбором статусов «пустой, Скан, Оригинал, Диадок»
2.3. При выборестатуса, он должен записаться в данный документ и в дальнейшем должен
демонстрироваться в столбце «Оригинал Документа» в журнале.
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