ТЗ-28 Возможность проставить статус Скан/Оригинал документа из Журнала

1. Источникпроблемы.

1.1. В документыРТУ, ПТУ, ПУПА добавлен дополнительный реквизит ОригиналДокумента, он может

быть не заполнен, либо заполнен одним из трех статусов «Скан», «Оригинал», «Диадок».

1.2. Сейчас длятого чтобы проставить статус, необходимо зайти в документ, пройти на третью

вкладку, выбрать статус, провести и закрыть документ.

1.3. Процедуразанимает много времени и это не удобно.

2. Описаниерешения

2.1. Необходимодобавить в журналы «Документы закупки (все)» и «Документы продажи (все)»

добавить столбец «Оригинал Документа»

2.2. При нажатиина этом поле в нужной строке (документе) журнала, должно открываться окно с

выбором статусов «пустой, Скан, Оригинал, Диадок»

2.3. При выборестатуса, он должен записаться в данный документ и в дальнейшем должен

демонстрироваться в столбце «Оригинал Документа» в журнале.