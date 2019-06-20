Калькулятор для сайта клининговой компании на wordpress.

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Закрыт8 заявок255 просмотров

Срок 2 дня.  

Вся информация в приложенных файлах. 

И вопрос: можно ли будет самому менять дизайн (цвет, расположение и т.д.) или как сделали так и будет?

WordPress
6 лет назад
fominruslan
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров