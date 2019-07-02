Добавить язык на сайт

Есть сайт https://mymindmatch.com, он в этапе разработки. Нужно добавить туда немецкий язык.

Сайт на теме SweetDate.

Из плагинов Elementor, BP Profile Search, BuddyPress, BuddyPress Xprofile Custom Field Types

Проблема в том, что сам я немогу перевести buddypress, не могу перевести поля профиля, регистрации и поиска.

Вообщем, сайт сейчас на англ, нужно добавить немецкий, можно попробовать создать мультисайт и связать немецкий и англ, главное что бы buddypress был мультисайтовый