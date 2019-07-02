Добавить язык на сайт

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Завершен2 заявки335 просмотров

Есть сайт https://mymindmatch.com, он в этапе разработки. Нужно добавить туда немецкий язык.

Сайт на теме SweetDate.

Из плагинов Elementor, BP Profile Search, BuddyPress, BuddyPress Xprofile Custom Field Types

Проблема в том, что сам я немогу перевести buddypress, не могу перевести поля профиля, регистрации и поиска.

Вообщем, сайт сейчас на англ, нужно добавить немецкий, можно попробовать создать мультисайт и связать немецкий и англ, главное что бы buddypress был мультисайтовый

Elementor
6 лет назад
Dmitriy1994
30 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

marvinshop
Дмитрий 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$10
3 дня
Комуникация была быстрой, все сделал в сроки, помог настроить, показал как делать, советую!
Оставил заявку, заказчик в этот же день связался. Задачу ясно и по делу объяснил. Задание выполнили за 2 дня, все по факту моментально же получил оплату. Очень рад, когда приходится работать с такими людьми.

Заявки фрилансеров

marvinshop
Дмитрий 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад