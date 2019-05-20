Админка для управления базой пользователей php

есть база клиентов в формате xslx http://joxi.ru/MAjRvpgfjZqXZA

Нужно сделать веб интерфест для работы с этой базой

Веб интерефейс будет доступен только на одном пк, возможно, в дальнейшем будет по сети доступен. Это пока не важно, главное чтоб это было в виде удобного сайта на выбранном шаблоне

В дальнейшем функционал будет разростаться, к примеру будут добавлены списки постов от пользователей и т.п. Поэтому возможности сервиса должны позволять наращивать функционал

Пока делаем следующий функционал

1. Возможность импорта списка пользователей из xslx файла(желательно), можно пока и csv только сделать, дальше расширим. Формат таблицы с данными по пользователям пока один, поэтому нет смысла предлагать юзеру сопоставление полей с базой

2. При импорте проверка на уникальность пользователей по ид. Если найдены дубли и поля отличаются - предложить админу выбрать действие по использованию данных

3. Отображение базы в виде таблицы со всем полями, которые есть в файле

4. Форма фильтрации с возможностью выбрать значение по каждому из полей(или ввести вручную)

5. Поля типа Пол, статус и др(где вариантов может быть до 5) - отображаются в виде checkbox. Остальные варианты в виде строки с автозаполнением по мере ввода текста

6. Поля где предполагается выбор болжны предлагать варианты из доступных в базе. Т.е. нужно не статически предлагать выбор "Пол" к примеру, а тянуть из базы все возможные значения этого поля. При этом не делать это постоянно, чтоб не перегружать базу