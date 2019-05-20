есть база клиентов в формате xslx http://joxi.ru/MAjRvpgfjZqXZA Нужно сделать веб интерфест для работы с этой базой Веб интерефейс будет доступен только на одном пк, возможно, в дальнейшем будет по сети доступен. Это пока не ...
Скрипт для учета времени посещения сайта
Добрый день, нужен скрипт для веб-сайта. Его задача – учитывать время посещения сайта и количество посещенных страниц
Принцип работы скрипта:
1. На веб-странице размещается незаметная кнопка в правом нижнем углу
2. Как только посетитель нажимает на нее – скрипт активируется, начинается учет времени посещения, а также учет количества посещенных страниц
3. На экране выводится небольшое табло, демонстрирующее время посещения и количество посещенных страниц
4. Как только время посещения и посещенные страницы достигают нужного значения, в табло выводится заданное число
Нужные значения и выводимое число определяются в параметрах скрипта, к примеру в конфиг файл
Пример:
в параметрах скрипта необходимое время установлено в размере 8 минут, количество страниц – 5, выводимое число – 113
посетитель зашел на сайт, активировал скрипт по кнопке, ему вывелся отсчет времени и страниц. Он нагулял по сайту 8 минут и посетил 5 страниц – далее ему в табло выводится число 113
Бюджет обсуждаем
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Мне нужен специалист который сможет сделать рассылку информации по моей базе (около 2000 человек), с расчетом чтобы все смогло уйти нормально. Так же если есть свои базы то сделать рассылку и ...Закрыт6 лет назад
Есть сайт https://mymindmatch.com, он в этапе разработки. Нужно добавить туда немецкий язык. Сайт на теме SweetDate. Из плагинов Elementor, BP Profile Search, BuddyPress, BuddyPress Xprofile Custom Field Types Проблема в том, что сам я немогу перевести ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Ищем специалиста, который может сделать цифровую воронку для стоматологии в amocrm. Цена обсуждается-пишите!Закрыт6 лет назад
Необходимо поднять проект из исходников на новой площадке. Проект состоит из нескольких микросервисов и приложений. Scala/php. Сервис был заморожен 3 года назад, это вносит некоторые сложности в создании окружения для сборки ...Закрыт6 лет назад
Сайт на dle 1. Закрыть тегом META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX, NOFOLLOW" страницы (список дам) 2. Добавить автоматическую приписку на все Title на всех страницах сайта. Текст приписки: | Компания Name ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Ищем специалиста, который настроит бирикс24 и интергирует его с amoCRM. Оплата обсуждается. Настроить нужно под стоматологическую клинику. Откликаясь указывайте пожалуйста свои расценки и опыт работы.Закрыт6 лет назад
ТЗ-28 Возможность проставить статус Скан/Оригинал документа из Журнала 1. Источникпроблемы. 1.1. В документыРТУ, ПТУ, ПУПА добавлен дополнительный реквизит ОригиналДокумента, он может быть не заполнен, либо заполнен одним из трех статусов «Скан», ...Закрыт6 лет назад
- $30
Есть сайт на wordpress Нужно ускорить скорость загрузки всех страниц сайта для мобильных и десктопов https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=https%3A%2F%2Fnewspine.uaЗакрыт6 лет назад
Сайт позволяет клиентам просматривать видео (в т.ч. 360 видео) снятые на улицах города. На видео есть билборды в которые клиент для ознакомления с результатом можно установить свою рекламу (фото) и скачать видео-ролик с уже ...Закрыт6 лет назад