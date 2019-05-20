Скрипт для учета времени посещения сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок176 просмотров

Добрый день, нужен скрипт для веб-сайта. Его задача – учитывать время посещения сайта и количество посещенных страниц  

Принцип работы скрипта:  

1. На веб-странице размещается незаметная кнопка в правом нижнем углу  

2. Как только посетитель нажимает на нее – скрипт активируется, начинается учет времени посещения, а также учет количества посещенных страниц   

3. На экране выводится небольшое табло, демонстрирующее время посещения и количество посещенных страниц  

4. Как только время посещения и посещенные страницы достигают нужного значения, в табло выводится заданное число  

Нужные значения и выводимое число определяются в параметрах скрипта, к примеру в конфиг файл  

Пример:  

в параметрах скрипта необходимое время установлено в размере 8 минут, количество страниц – 5, выводимое число – 113  

посетитель зашел на сайт, активировал скрипт по кнопке, ему вывелся отсчет времени и страниц. Он нагулял по сайту 8 минут и посетил 5 страниц – далее ему в табло выводится число 113  

Бюджет обсуждаем

6 лет назад
merkyshevarkadiy
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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