Скрипт для учета времени посещения сайта

Добрый день, нужен скрипт для веб-сайта. Его задача – учитывать время посещения сайта и количество посещенных страниц

Принцип работы скрипта:

1. На веб-странице размещается незаметная кнопка в правом нижнем углу

2. Как только посетитель нажимает на нее – скрипт активируется, начинается учет времени посещения, а также учет количества посещенных страниц

3. На экране выводится небольшое табло, демонстрирующее время посещения и количество посещенных страниц

4. Как только время посещения и посещенные страницы достигают нужного значения, в табло выводится заданное число

Нужные значения и выводимое число определяются в параметрах скрипта, к примеру в конфиг файл

Пример:

в параметрах скрипта необходимое время установлено в размере 8 минут, количество страниц – 5, выводимое число – 113

посетитель зашел на сайт, активировал скрипт по кнопке, ему вывелся отсчет времени и страниц. Он нагулял по сайту 8 минут и посетил 5 страниц – далее ему в табло выводится число 113

Бюджет обсуждаем