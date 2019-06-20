Оптимизации скорости главной страницы сайта интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок149 просмотров

Здравствуйте.  Требуется оптимизации скорости главной страницы сайта интернет-магазина

ссылка на сайт www.strmir.ru.

ссылка на тз https://docs.google.com/document/d/1Gw1TMyhcfZfhg8MVhandAYcKRz3xoTTVvWIvy3DwWow/edit?usp=sharing

6 лет назад
kopenko
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов(-1)

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