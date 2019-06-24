Изменить таблицы datatables на ag-grid

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки167 просмотров

Вот тут есть описание: https://docs.google.com/document/d/1MYY8Mb2UVF63H4pX2X90Ghm7OUB4cPDLO8HgVEdq3gw/edit

Задача хоть и несложная, но срочная.

Поэтому цена предлагается выше обычной.

Оплата только через безопасную сделку.

6 лет назад
Morro1980
Илья Лев 
44 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
онлайн
6 лет назад
$200
1 день
Escrow
Очень ответственный и последовательный исполнитель. Несмотря на срочность и проблемы в ТЗ задачу выполнил в срок и полностью. Доволен работой настолько что посчитал правильным выплатить бонус. Однозначно буду продолжать сотрудничество.
Работа с Ильёй - это масса положительных эмоций. Очень грамотная постановка задачи, постоянно на связи для решения возникавших вопросов, приятное, человеческое общение. Категорически рекомендую как очень положительного и ответственного заказчика.

Заявки фрилансеров

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
онлайн
6 лет назад
ТОП-10
Веб-программирование